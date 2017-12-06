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Политика

Русский медведь на мировой арене: три президентских срока Владимира Путина

Сюжет:
Решение Владимира Путина участвовать в выборах (29)
18:0006.12.2017
(обновлено: 18:35 06.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, впервые возглавив страну на исходе 90-х, сумел выстроить жесткую вертикаль власти, навести порядок и стать принципиальным, зачастую неудобным и непредсказуемым партнером на международной арене, настаивающим на необходимости считаться с интересами Москвы.

Жители Белграда с портретами президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин идет на выборы: как менялся рейтинг президента

В среду Путин объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

Who is mr. Putin?

В большую политику Путин пришел в 1999 году, сначала заняв должность первого вице-премьера, затем исполняющего обязанности председателя правительства, а позднее и премьер-министра. В новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент страны Борис Ельцин объявил о своем решении уйти в отставку, заявив, что "Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми". Обязанности главы государства на период до выборов он возложил на возглавлявшего правительство Путина.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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"Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше", — сказал тогда Ельцин.

По итогам голосования в марте 2000 года Путин избавился от приставки "и.о." и занял пост президента России и оставался на этой должности два срока подряд.

Президент РФ Владимир Путин. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Биография Владимира Путина
Его появление на политической сцене стало неожиданностью для всех. Реакцию Запада очень точно передал вопрос американской журналистки Труди Рубин. "Who is Mr. Putin? ("Кто такой господин Путин?")", — спросила она на Всемирном форуме в Давосе в 2000 году, вызвав смех аудитории.

Спустя полтора года у нее появилась возможность задать этот вопрос лично Путину во время большой пресс-конференции президента России. Этот новый формат общения Путин впервые опробовал в 2001 году, затем он стал ежегодным, так как интерес к нему не угасал. Глава государства тогда сказал, что ему бы не хотелось давать самому себе характеристики и приклеивать ярлыки. И лишь спустя восемь лет в ходе большой пресс-конференции 2008 года, длившейся 4 часа 40 минут и ставшей рекордной по времени, Путин ответил на знаменитый вопрос.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

"Мне кажется, что я ответил на этот вопрос не словами, а делами, в течение восьми лет добросовестно исполняя обязанности главы государства. На мой взгляд, я не обманул надежды граждан России", — заявил он.

Национальный лидер

Перед Путиным стояла задача разобраться с хаосом 1990-х годов: в стране полностью провалились экономические реформы, остро ощущались последствия девальвации рубля, царил кризис политической власти.

"Он сразу позиционировал себя как объединяющий страну национальный лидер, который способен навести порядок", — сказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В первый срок президентства Путин провел налоговую, банковскую, земельную, пенсионную реформы, а также реформы естественных монополий, ЖКХ, трудовых отношений и многие другие преобразования. Президент заявлял о необходимости сохранить целостность России и укрепить государственность, существенно повысить темпы роста ВВП.

Американский режиссер Оливер Стоун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 1 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Оливер Стоун назвал Путина "истинным сыном России"
Одним из самых сложных вызовов того времени стала ситуация в Чечне, которая вылилась в теракты в Москве и других городах.

"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно", — заявил Путин в сентябре 1999 года, еще в бытность премьер-министром.

Такая позиция по отношению к террористам осталась неизменной и в дальнейшем. В марте 2010 года, когда на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели взрывы, унесшие 39 жизней, Путин поставил задачу "выковырять террористов со дна канализации на свет Божий". Во время теракта самолета А321 над Синаем, где погибли 224 человека, президент заявил, что террористов будут искать везде, где бы они ни прятались, без срока давности, "найдут в любой точке планеты и покарают".

Близость к народу

Одержав победу на президентских выборах во второй раз, Путин продолжил проводить реформы в стране, демонстрируя при этом силу и близость к народу.

"Надо всегда чувствовать, чем живут люди, с какими проблемами они сталкиваются, и все время думать, днем и ночью думать о том, как решить эти вопросы. Иначе нет смысла работать", — говорил президент.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Путин рассказал, как его отец добровольцем ушел на фронт в 1941 году
Путин окончательно укрепился в роли национального лидера, к концу второго срока его просили не уходить и остаться у власти. Однако он не стал пренебрегать основами Конституции и представил своего преемника Дмитрия Медведева, во время президентства которого сам пересел в премьерское кресло.

На посту главы правительства Путину пришлось бороться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Он проводил еженедельные совещания по выработке мер удержания российской экономики на плаву.

"Работа в правительстве все эти годы, очень тяжелые годы — это было просто для меня особым испытанием и особой школой. Иногда складывалось впечатление, что я попал на курсы повышения квалификации", — сказал Путин, подводя итог своей деятельности на посту премьера.

В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин согласился участвовать в президентских выборах 2012 года, подчеркнув, что для него это большая честь. Политологи тогда отмечали существенное изменение стиля избирательной кампании.

"Он первый раз в жизни пашет на избирательной кампании, по-западному, по-настоящему. Появился такой западный стиль, и надо отдать ему должное. Я даже не ожидал, что он будет работать вот так на износ", — сказал политолог Николай Злобин.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Who is Mr. Putin? Эксперты рассказали, как изменилась политика Путина
Четвертого марта 2012 года Путин был избран президентом в третий раз, впервые — на шестилетий срок. В день инаугурации он подписал широкую программу развития социальных гарантий — так называемые "майские указы", содержащие более 200 поручений. Их реализация стала одним из критериев оценки эффективности губернаторского корпуса.

Отличительной особенностью этого срока президентства является очевидный геополитический акцент. Российский лидер сумел нарушить монополию США на трактовку международного права и стал восприниматься в мире как ценностно-ориентированный политик консервативного толка, в то же время это во многом осложнило выполнение предвыборной экономической повестки.

Русский медведь на международной арене

Еще в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, Путин жестко и, как он сам выразился, без "излишнего политеса" раскритиковал внешнеполитический курс США и идею однополярного мира. Он заявил, что "мир одного хозяина, одного суверена" в современных условиях невозможен, что такая модель губительна для всех и не имеет ничего общего с демократией, которой Россию пытаются учить те, кто "сами почему-то учиться не очень хотят".

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Рукопожатие и общая фотография - первая встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС

При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается изменять традиции проводить независимую внешнюю политику, и Москве хотелось бы "иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех".

В дальнейшем президент продолжил жестко отстаивать интересы на международной арене. Особенно актуальным это стало после принятия Крыма в состав России в 2014 году, которое вылилось в небывало высокую поддержку Путина внутри страны и беспрецедентное за все время его правления ухудшение отношений с Западом. Говоря о защите интересов Москвы и об отношениях с Европой и Америкой, Путин неоднократно использовал образ медведя.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Единая Россия" поддержит кандидатуру Путина на президентских выборах
"Помните замечательную фразу: "То, что позволено Юпитеру, не позволено быку". Но мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет… Вообще он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно", — заявил он в ходе общения с участниками Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Позже российский лидер говорил, что медведя не оставят в покое, и "всегда будут стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь", после чего вырвут и зубы, и когти.

В 2015 году Россия по запросу президента Сирии Башара Асада развернула операцию своих ВКС в этой стране против террористических группировок. Когда ВКС выполнили поставленные перед ними задачи, Путин объявил о начале вывода российского контингента.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кадыров заявил, что не видит альтернативы Путину
В начале декабря этого года Путин заявил, что сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны. Многие западные СМИ отмечали, что эта операция стала несомненным успехом Кремля и прекрасной рекламой для российской оборонной промышленности, Россия обрела внушительный вес на Ближнем Востоке.

"Наше участие в событиях в Сирии, вокруг нее, еще раз подтвердило роль России как мировой державы, без которой невозможно решить ни одну сколько-нибудь крупную международную проблему", — отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Спортивный трудоголик и раб на галерах

Об экстраординарной работоспособности Путина говорили многие. Сам он, подводя итоги своей деятельности в конце второго президентского срока, заявил, что все восемь лет "пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".

Часто его рабочий график в Кремле затягивался далеко за полночь, а география поездок поражала своей насыщенностью. При этом Путин всегда находил время на то, чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме.

"Свой режим спортивного трудоголика Путин соблюдает с завидной регулярностью. Если даже рабочий день затянулся за полночь, он все равно и в бассейне плавает, и в спортзале занимается", — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин сказал, сколько раз мог подтянуться, когда активно занимался спортом
Спорт можно назвать одним из главных увлечений президента. Будучи мастером спорта по самбо и дзюдо, он часто появляется на татами. Помимо этого Путин научился стоять на коньках и играть в хоккей, и сейчас регулярно участвует в матчах Ночной хоккейной лиги.

Еще одной отличительной чертой Путина является его любовь к животным. Он неоднократно появлялся на публике в компании черного лабрадора Кони, а сейчас в его резиденции живет собака породы акита по кличке Юмэ, которую несколько лет назад вручили японские дипломаты.

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Путин поделился секретом энергичности и хорошего самочувствия

В 2008 году на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша жила в Ново-Огарево, а позже переехала в зоопарк в Геленджике. Среди "живых" подарков российскому лидеру были также крокодил от бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, лошадка Вадик из Татарстана, щенок болгарской каракачанской овчарки от главы Болгарии.

Путин всегда проявлял себя активным сильным лидером. Он лично тушил лесные пожары в Рязанской области с самолета-амфибии Бе-200, погружался на дно Байкала и Черного моря в рамках научных экспедиций, инспектировал российские дороги за рулем отечественной "Лады", "пробовал на скорость" болид "Формулы-1", поднимался в небо на истребителе-перехватчике СУ-27 и пилотировал стратегический бомбардировщик Ту-160.

"Он абсолютно устоявшийся и целостный человек, поэтому говорить о том, что он меняется, вряд ли возможно. Он становится более сложный как руководитель, потому что настолько владеет ситуацией, с точки зрения экспертных знаний, с точки зрения знаний всех деталей, обстоятельств и так далее… что с ним очень тяжело подчиненному дело иметь, если ты сам не готов обсуждать те или иные вопросы на более-менее сопоставимом экспертном уровне", — отмечал Песков.

Семь шайб в ворота сборной НХЛ: Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче финала VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги.Президент РФ Владимир Путин перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче финала VI Фестиваля Ночной хоккейной лиги.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЗа победу боролись команди "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной лиги".Президент РФ Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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За победу боролись команди "Легенды хоккея" и "Сборная Ночной лиги".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИгра состоялась в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Игра состоялась в ледовом дворце "Большой" Олимпийского парка Сочи.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства традиционно вышел на лед под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея".Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Спортивно-развлекательного квартала Парк легенд Алексей Касатонов в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства традиционно вышел на лед под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВместе с президентом в игре приняли участие государственные и общественные деятели, губернаторы нескольких регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета легенд Ночной лиги.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вместе с президентом в игре приняли участие государственные и общественные деятели, губернаторы нескольких регионов России, руководители ФХР и КХЛ, предприниматели, а также легенды советского и российского хоккея — члены Совета легенд Ночной лиги.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо время матча президент забросил семь шайб и отдал несколько результативных передач.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во время матча президент забросил семь шайб и отдал несколько результативных передач.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первом периоде президент забросил одну шайбу, во втором и третьем - по три.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В первом периоде президент забросил одну шайбу, во втором и третьем - по три.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкМатч закончился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу "Легенд хоккея".Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Матч закончился со счетом 17:6 (6:1, 7:2, 4:3) в пользу "Легенд хоккея".
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин принимает трофей из рук президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева после окончания матча.Президент РФ Владимир Путин после окончания гала-матчя VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин принимает трофей из рук президента Ночной хоккейной лиги Александра Якушева после окончания матча.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНочная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.Президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения команды-победителя фестиваля перед началом гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлавные цели этого хоккейного движения - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Главные цели этого хоккейного движения - привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин принимал участие в первом же гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.Президент РФ Владимир Путин фотографируется после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин принимал участие в первом же гала-матче НХЛ в 2012 году, тогда он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкС тех пор глава государства регулярно принимает участие в подобных матчах.Президент РФ Владимир Путин и участники гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги фотографируются в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
С тех пор глава государства регулярно принимает участие в подобных матчах.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ 2015 году президент сыграл в составе команды "Звезды НХЛ" в Сочи в свой день рождения. В том матче Путин забил семь шайб.Президент РФ Владимир Путин после гала-матча VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
В 2015 году президент сыграл в составе команды "Звезды НХЛ" в Сочи в свой день рождения. В том матче Путин забил семь шайб.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ 2016 году команда президента одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин.Президент РФ Владимир Путин в гала-матче VI Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце Большой Олимпийского парка Сочи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В 2016 году команда президента одержала победу со счетом 9:5, одну шайбу забил Путин.
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