Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, в среду открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах? Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

Думаю, она вполне достойный претендент Результаты 73.3% Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

20.3% Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

6.4% Думаю, она вполне достойный претендент Все опросы Голосовать Штаб находится в офисном здании в центре города, недалеко от Нижегородского кремля. На открытии присутствовали порядка 50 человек, в основном, молодежь.

"Я рада именно сегодня быть здесь. Я знаю, что сегодня в вашем городе будет еще один кандидат. Вы знаете, вот годы идут, а жизнь не меняется, и мне бы очень хотелось, чтобы благодаря нашей кампании ваша жизнь, жизнь каждого отдельного человека, жизнь Нижнего Новгорода и других городов России начала меняться к лучшему наконец-таки", — сказала Собчак и призвала собравшихся присоединиться к кампании.

По ее словам, она идет на выборы, "чтобы показать, что людей, недовольных ситуацией (в стране), очень много".

"Люди хотят жить иначе и хотят абсолютно мирным, разрешенным путем показать этой власти, что они против. Я за мирный протест, я за то, чтобы мы эти проблемы решали через эволюцию", — отметила телеведущая.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".