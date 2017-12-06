Собчак открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, в среду открыла предвыборный штаб в Нижнем Новгороде.
73.3% 20.3% 6.4%
73.3%
20.3%
6.4%
"Я рада именно сегодня быть здесь. Я знаю, что сегодня в вашем городе будет еще один кандидат. Вы знаете, вот годы идут, а жизнь не меняется, и мне бы очень хотелось, чтобы благодаря нашей кампании ваша жизнь, жизнь каждого отдельного человека, жизнь Нижнего Новгорода и других городов России начала меняться к лучшему наконец-таки", — сказала Собчак и призвала собравшихся присоединиться к кампании.
По ее словам, она идет на выборы, "чтобы показать, что людей, недовольных ситуацией (в стране), очень много".
"Люди хотят жить иначе и хотят абсолютно мирным, разрешенным путем показать этой власти, что они против. Я за мирный протест, я за то, чтобы мы эти проблемы решали через эволюцию", — отметила телеведущая.
Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".