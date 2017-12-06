В Госдуме уточнили, каким СМИ-иноагентам запрещен вход в здание

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что в Госдуму запрещен вход представителям двух СМИ, признанных иностранными агентами, и их дочерним проектам, которые фигурируют в списке Минюста.

Госдума в среду приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами. Во вторник Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

"Мы сегодня говорим о девяти средствах массовой информации, но хотелось бы пояснить, что на самом деле речь идет о двух СМИ и их дочерних проектах. Возможно, не все знают, что эти проекты ориентированы, прежде всего, на те регионы России, в которых пытаются посеять нестабильность и раскачать ситуацию. Как это делается? Речь идет о радиопроектах, но мы знаем, что давно прошло время, когда люди крутили ручки настройки радиоприемников. На самом деле, это зарегистрированные в качестве радиостанций СМИ, которые вбрасывают определенную повестку, определенный набор тем и их трактовку, чтобы потом все это распространять по сети интернет", — сказал Толстой на пленарном заседании.

"Они не работают как самостоятельное СМИ, их влияние — в системе гиперссылок, в том числе, и в социальных сетях. Знаете ли вы, что, например, такое средство массовой информации как "Радио Свободы" является в России самой цитируемой радиостанцией в сети интернет? Собственно, так же работают многие российские оппозиционные радиостанции и интернет-телеканалы: создание повестки и вбрасывание ее в сеть Интернет", — отметил он.