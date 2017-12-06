РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

В Госдуме уточнили, каким СМИ-иноагентам запрещен вход в здание

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (113)
11:5606.12.2017
(обновлено: 11:58 06.12.2017)
417931
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 декабря 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что в Госдуму запрещен вход представителям двух СМИ, признанных иностранными агентами, и их дочерним проектам, которые фигурируют в списке Минюста.

Повлияет ли статус иностранного агента на ваше отношение к СМИ?
Результаты

  • 32.6%

    Да, перестану его читать

  • 18.4%

    Зависит от конкретного издания, некоторым я продолжу доверять

  • 49.0%

    Нет, для меня ничего не изменится
Все опросы
Голосовать
Госдума в среду приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами. Во вторник Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

"Мы сегодня говорим о девяти средствах массовой информации, но хотелось бы пояснить, что на самом деле речь идет о двух СМИ и их дочерних проектах. Возможно, не все знают, что эти проекты ориентированы, прежде всего, на те регионы России, в которых пытаются посеять нестабильность и раскачать ситуацию. Как это делается? Речь идет о радиопроектах, но мы знаем, что давно прошло время, когда люди крутили ручки настройки радиоприемников. На самом деле, это зарегистрированные в качестве радиостанций СМИ, которые вбрасывают определенную повестку, определенный набор тем и их трактовку, чтобы потом все это распространять по сети интернет", — сказал Толстой на пленарном заседании.

"Они не работают как самостоятельное СМИ, их влияние — в системе гиперссылок, в том числе, и в социальных сетях. Знаете ли вы, что, например, такое средство массовой информации как "Радио Свободы" является в России самой цитируемой радиостанцией в сети интернет? Собственно, так же работают многие российские оппозиционные радиостанции и интернет-телеканалы: создание повестки и вбрасывание ее в сеть Интернет", — отметил он.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
Комментировать
Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Eugennn85
И все!!! Гнать их из страны ср..ой метлой. Иначе эти паразиты на теле общества придумают что нибудь другое . А тут выгнал и тема закрыта.
12:33
06.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Сапёр (обе чеченские и обе югославские)nefedoff.yuri
nefedoff.yuri, в бухгалтерию к ним зайти нужно и в первой же попавшейся на глаза бумажке всё будет видно.
На официальном сайте они всё что угодно напишут. Даже то, что они приехали осуществлять информационную поддержку проекта первого канала "Голос". Отсюда и название - "Голос Америки".
На сайте также не написано, что их создание и финансирование является частью проекта "Холодная война" с американской стороны.
Не было бы этого проекта не было бы и их.
12:46
06.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена