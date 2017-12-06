Политологи назвали два сценария участия регионов в президентских выборах

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Эксперты фонда "Петербургская политика" предсказали два сценария участия регионов: первый предполагает ориентацию на интересы местных элит, второй — прямое донесение федерального сигнала до граждан.

"Первый сценарий предполагает ориентацию на шаги, учитывающие интересы регионов (и прежде всего – местных элит). Исторически федеральные выборы воспринимаются как своеобразный аналог различных юбилейных дат крупных городов, что обычно сопряжено с высоким федеральным вниманием, дополнительным финансированием и общим стремлением создать атмосферу праздника посильными средствами государственного аппарата. Урегулирование "шероховатостей" в отношениях с регионами рассматривается как дополнительный ресурс, гарантирующий невыплеск существующих противоречий в момент избирательной кампании и до определенной степени – рост социального оптимизма", — говорится в материале фонда, посвященном рейтингу социально-политической устойчивости в субъектах России.

Эксперты отмечают, что к таким шагам можно отнести поездки секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака по регионам и просьбу главы Дагестана Владимира Васильева помочь с выплатами зарплаты в регионе.

"Нельзя исключить и другой сценарий, предполагающий минимизацию "посредников" (будь то региональные элиты или представители творческой интеллигенции) в донесении федерального сигнала до рядовых жителей", — отмечают эксперты фонда.

В качестве примера эксперты привели инициативу президента Владимира Путина о выплатах семьям при рождении первого ребенка.

Также эксперты фонда отметили, что целый ряд ноябрьских шагов выглядит недружественно по отношению к региональным элитам: например, жесткие заявления вице-премьера Дмитрия Козака о возможных кадровых последствиях для глав регионов из-за несоблюдения финансовой дисциплины.

Рейтинг Фонда "Петербургская политика" публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех российских субъектах.