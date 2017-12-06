РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Владимир Путин идет на выборы: как менялся рейтинг президента

17:4106.12.2017
(обновлено: 17:43 06.12.2017)
065172382
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЖители Белграда с портретами президента России Владимира ПутинаЖители Белграда с портретами президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Об этом он сказал 6 декабря, в среду, во время встречи с работниками завода ГАЗ. Как менялся рейтинг главы государства с 2012-го — в материале РИА Новости.

С момента вступления в должность президента Российской Федерации в 2012 году уровень одобрения деятельности Владимира Путина в качестве главы государства вырос более чем на 16% и продолжает удерживаться на той же позиции, почти никогда не опускаясь ниже 80%. Таковы данные ВЦИОМ.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Почти 70% россиян готовы проголосовать за Путина, показал опрос

В 2012-м Путин принял страну в непростой обстановке. За плечами был мировой экономический кризис, последствия которого тогда все еще ощущались. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 11 декабря 2011 года, 50,7% респондентов одобряли деятельность главы государства, а 33,8% — нет.

В мае 2012 года, после инаугурации Путина, картина была уже принципиально иной: доля тех, кто доверял президенту, приблизилась к 70%, а тех, кто относился к нему иначе, сократилась почти до 30%. Примерно таким же это соотношение оставалось и в последующий период — вплоть до марта 2014-го.

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкИзбранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 год

В феврале того года в Сочи состоялась зимняя Олимпиада, а 16 марта в Крыму прошел исторический референдум — и на следующий день полуостров провозгласил суверенитет. В тот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма и одобрил проект договора о его принятии в состав Российской Федерации. Назавтра договор был подписан.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На фоне Путина политика Трампа выглядит слабо, считают эксперты

Этот момент стал поворотным в отношении россиян к деятельности своего президента. Если 12 января 2014 года еженедельный опрос ВЦИОМ отразил степень доверия к главе государства на уровне 59,4%, то 16 марта, в день крымского референдума, этот показатель составил уже 75,7%, а всего через неделю, 23-го числа, достиг сразу 82,3%. Через пару месяцев он уже вплотную приблизился к 90%.

В последующие три года рейтинг доверия к президенту продолжал оставаться примерно на том же уровне, лишь летом 2016-го опустившись немного ниже 80%. Комментируя этот период, глава ВЦИОМ Валерий Федоров указывал на череду событий, происходивших в России и в мире: падение цен на нефть, девальвация рубля, двухлетний экономический кризис, антироссийские санкции. Но даже такой калейдоскоп катаклизмов не вызвал сколько-нибудь существенной волатильности уровня доверия россиян к главе государства.

© ИнфографикаПерейти в фотобанкРейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© Инфографика
Перейти в фотобанк
Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах

В конце июля — начале августа данный показатель вновь приблизился к прежнему максимуму и продолжил рост.

"Очевидно, что фактором усиления поддержки главы государства является обострение международной ситуации и уверенность населения в эффективной защите Путиным национальных интересов. Повышение оценок деятельности началось после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа", — прокомментировал эту динамику руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Последний опрос, проведенный 26 ноября 2017 года, показал, что президенту доверяют 83% граждан России. Стабильно высоким остается и рейтинг Владимира Путина в сравнении с другими российскими политиками. Перед выборами-2012 решение важных государственных вопросов ему доверял каждый второй респондент. К весне 2014-го таковых было уже более 60%, а сразу после того, как Крым вернулся в Россию, — 70%. Сегодня доверие ему выказывают 52,5% россиян, недоверие — лишь 2,2%.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте на Красной площади в Москве. 18 марта 2014
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время выступления на митинг-концерте на Красной площади в Москве. 18 марта 2014

По словам президента Института национальной стратегии Михаила Ремезова, Владимир Путин прежде всего ассоциируется с консервативным пакетом ценностей, с симпатией к нему относятся консервативно настроенные избиратели и политические силы.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин возглавил рейтинг доверия политикам на конец октября, сообщил ВЦИОМ

Столь высокого рейтинга нет ни у кого из российских политиков. На втором месте после Путина идет министр обороны Сергей Шойгу, которому симпатизируют 19,2%, а не доверяют только 0,2%. Антирейтинг доверия в течение всех последних лет возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За то, чтобы поручить ему решение важных государственных вопросов, высказались 10,8%, против — 29,1%.

Результаты опроса, обнародованные в начале ноября социологами другой организации — фонда "Общественное мнение" (ФОМ), показали, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за него отдали бы голоса 69% россиян. Примерно такой же стабильный электоральный рейтинг (на уровне 67%) держался у него и в сентябре.

© ИнфографикаДинамика оценок одобрения и неодобрения деятельности президента РФ В. В. Путина в 2017 году
© Инфографика
Динамика оценок одобрения и неодобрения деятельности президента РФ В. В. Путина в 2017 году
Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена