Владимир Путин идет на выборы: как менялся рейтинг президента

Президент России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году. Об этом он сказал 6 декабря, в среду, во время встречи с работниками завода ГАЗ. Как менялся рейтинг главы государства с 2012-го — в материале РИА Новости.

С момента вступления в должность президента Российской Федерации в 2012 году уровень одобрения деятельности Владимира Путина в качестве главы государства вырос более чем на 16% и продолжает удерживаться на той же позиции, почти никогда не опускаясь ниже 80%. Таковы данные ВЦИОМ.

В 2012-м Путин принял страну в непростой обстановке. За плечами был мировой экономический кризис, последствия которого тогда все еще ощущались. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 11 декабря 2011 года, 50,7% респондентов одобряли деятельность главы государства, а 33,8% — нет.

В мае 2012 года, после инаугурации Путина, картина была уже принципиально иной: доля тех, кто доверял президенту, приблизилась к 70%, а тех, кто относился к нему иначе, сократилась почти до 30%. Примерно таким же это соотношение оставалось и в последующий период — вплоть до марта 2014-го.

В феврале того года в Сочи состоялась зимняя Олимпиада, а 16 марта в Крыму прошел исторический референдум — и на следующий день полуостров провозгласил суверенитет. В тот же день Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма и одобрил проект договора о его принятии в состав Российской Федерации. Назавтра договор был подписан.

Этот момент стал поворотным в отношении россиян к деятельности своего президента. Если 12 января 2014 года еженедельный опрос ВЦИОМ отразил степень доверия к главе государства на уровне 59,4%, то 16 марта, в день крымского референдума, этот показатель составил уже 75,7%, а всего через неделю, 23-го числа, достиг сразу 82,3%. Через пару месяцев он уже вплотную приблизился к 90%.

В последующие три года рейтинг доверия к президенту продолжал оставаться примерно на том же уровне, лишь летом 2016-го опустившись немного ниже 80%. Комментируя этот период, глава ВЦИОМ Валерий Федоров указывал на череду событий, происходивших в России и в мире: падение цен на нефть, девальвация рубля, двухлетний экономический кризис, антироссийские санкции. Но даже такой калейдоскоп катаклизмов не вызвал сколько-нибудь существенной волатильности уровня доверия россиян к главе государства.

© Инфографика Перейти в фотобанк Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах © Инфографика Перейти в фотобанк Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах

В конце июля — начале августа данный показатель вновь приблизился к прежнему максимуму и продолжил рост.

"Очевидно, что фактором усиления поддержки главы государства является обострение международной ситуации и уверенность населения в эффективной защите Путиным национальных интересов. Повышение оценок деятельности началось после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа", — прокомментировал эту динамику руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Последний опрос, проведенный 26 ноября 2017 года, показал, что президенту доверяют 83% граждан России. Стабильно высоким остается и рейтинг Владимира Путина в сравнении с другими российскими политиками. Перед выборами-2012 решение важных государственных вопросов ему доверял каждый второй респондент. К весне 2014-го таковых было уже более 60%, а сразу после того, как Крым вернулся в Россию, — 70%. Сегодня доверие ему выказывают 52,5% россиян, недоверие — лишь 2,2%.

По словам президента Института национальной стратегии Михаила Ремезова, Владимир Путин прежде всего ассоциируется с консервативным пакетом ценностей, с симпатией к нему относятся консервативно настроенные избиратели и политические силы.

Столь высокого рейтинга нет ни у кого из российских политиков. На втором месте после Путина идет министр обороны Сергей Шойгу, которому симпатизируют 19,2%, а не доверяют только 0,2%. Антирейтинг доверия в течение всех последних лет возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. За то, чтобы поручить ему решение важных государственных вопросов, высказались 10,8%, против — 29,1%.

Результаты опроса, обнародованные в начале ноября социологами другой организации — фонда "Общественное мнение" (ФОМ), показали, что если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за него отдали бы голоса 69% россиян. Примерно такой же стабильный электоральный рейтинг (на уровне 67%) держался у него и в сентябре.