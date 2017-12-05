Президент Сербии планирует визит в Москву 18-20 декабря

БЕЛГРАД, 5 дек — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич обсудил с послом РФ Александром Чепуриным программу планируемого визита в Россию 18-20 декабря по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщил во вторник кабинет главы сербского государства.

"Президент Вучич сказал, что встреча с президентом Путиным будет важна для разговора о конкретных предложениях по развитию политического диалога, а также экономического, военно-технического и любого другого сотрудничества Республики Сербии и Российской Федерации", — говорится в сообщении кабинета президента Сербии.

Также ожидается, что главы двух государств в ходе встречи в Москве обсудят широкий спектр тем "от ситуации в Балканском регионе до экономического положения в мире".

Посол России выразил уверенность, что визит Вучича поможет дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества Москвы и Белграда.

Чепурин также передал сербскому лидеру письмо от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая недавно посетила Сербию, в котором она подчеркнула важность интенсификации российско-сербских связей, в том числе, на мировой арене.