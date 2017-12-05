МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, сообщила, что после выборов планирует создать политическую партию.

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движения, которого так долго не было в России", — сказала она в интервью телеканалу "Дождь".

Она добавила, что поддержка, которую она рассчитывает получить на этих выборах, могла бы стать "отправной точкой большого правого движения", которое она хочет возродить.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".