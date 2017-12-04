В Совфеде прокомментировали отказ США разрабатывать договор по миграции

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США показывают себя ненадежным партнером, отказываясь участвовать в разработке международного договора по миграции, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Американцы не в первый раз показывают себя ненадежными партнерами, когда одна администрация заявляет о намерении участвовать в международных соглашениях, а следующая администрация денонсирует эти заявления. Достаточно вспомнить глобальное соглашение по климату, от участия в котором (президент США Дональд) Трамп также отказался", — подчеркнул Джабаров.

По его словам, это не может не вызывать "раздражения" в Европе, которой пришлось столкнуться с тяжелейшим миграционным кризисом. При этом, напомнил сенатор, этот кризис был спровоцирован именно США, запустившими в свое время серию "цветных" революций на севере Африки.

"Однако теперь американцы выходят из разработки международного соглашения по миграции, рассчитывая справиться с собственной миграционной проблемой — с Мексикой — строительством стены. А Европе в этом случае на помощь и поддержку США рассчитывать уже не приходится", — констатировал Джабаров.