МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") считает эскалацией напряженности в регионе совместную тренировку военно-морских сил Украины и ВМС США в Черном море.
"Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье", — сказал Швыткин РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми. "Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии", — оценил ситуацию депутат.
"Понятно, что на них (США и Украину — ред.) никто не собирается нападать, а это (с их стороны — ред.) вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов", — считает зампред думского комитета.
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