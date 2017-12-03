В ГД тренировку США и Украины в Черном море сочли эскалацией напряженности

Военнослужащие США на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

Военнослужащие США на параде в честь Дня независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") считает эскалацией напряженности в регионе совместную тренировку военно-морских сил Украины и ВМС США в Черном море.

Ранее пресс-служба военно-морских сил Украины сообщила, что ВМС ВС Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море. Как отмечается, целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

"Это, в любом случае, очередной виток эскалации напряженности на черноморском побережье", — сказал Швыткин РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что считает такие действия США и Украины недопустимыми. "Призывая к соблюдению Минских соглашений, призывая к тому, чтобы были прекращены боевые действия, вместе с тем на деле США и Украина показывают абсолютно другие реалии", — оценил ситуацию депутат.

"Понятно, что на них (США и Украину — ред.) никто не собирается нападать, а это (с их стороны — ред.) вынашивание некоторых, возможно, агрессивных планов", — считает зампред думского комитета.

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