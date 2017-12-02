Лавров: соглашение с ЕС о партнерстве было заморожено не по вине России

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Россия сожалеет, что соглашение с ЕС о партнерстве было заморожено, это произошло не по вине России, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается "Восточного партнерства", то мы никогда никого не учим жизни. У нас с ЕС есть Соглашение о партнерстве, которое, к сожалению, заморожено не по нашей вине. Мы никогда не испытывали сомнений по поводу того, что все наши соседи и друзья хотят иметь хорошие отношения со всеми своими партнерами на Западе, Востоке, Севере и Юге", — сказал Лавров белорусскому каналу "СТВ".