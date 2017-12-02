В МИД прокомментировали ситуацию с согласованием конвенции о статусе Каспия

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Москва считает приоритетом скорейший выход на согласованный текст конвенции о правовом статусе Каспийского моря, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном накануне совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.

Совещание министров иностранных дел прикаспийских государств пройдет 4-5 декабря в Москве.

"Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана состоится в седьмой раз. Внимание министров будет сфокусировано на конвенции о правовом статусе Каспийского моря, а также документах, регулирующих пятистороннее сотрудничество на Каспии в различных областях, включая экономику, транспорт, военное мореплавание, борьбу с браконьерством, обеспечение безопасности мореплавания и ряде других", — говорится в комментарии МИД РФ.

В качестве главной задачи совещания МИД РФ выделил подготовку к предстоящему в Казахстане Пятому каспийскому саммиту.

"В России высоко ценят традиционно доверительный, дружественный характер диалога в рамках "каспийской пятерки", считают приоритетом скорейший выход на согласованный текст конвенции о правовом статусе Каспийского моря и дальнейшее расширение взаимовыгодных контактов стран-соседей по Каспию", — отметили также в ведомстве.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — Азербайджана, Казахстана и Туркмении — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.