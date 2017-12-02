Мэр Южно-Сахалинска не сможет встретиться с послом США из-за командировки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 дек – РИА Новости. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин не сможет встретиться с послом США в РФ Джоном Хантсманом в связи с занятостью, на время предполагаемого визита дипломата у мэра запланирована командировка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы города.

"Сергей Надсадин с большим уважением относится к желанию посла США в РФ Джона Хантсмана посетить Сахалинскую область и Южно-Сахалинск. Однако, с сожалением вынужден сообщить, что в эти дни график его работы не позволит провести встречу. Так как на время предполагаемого визита дипломата у него запланирована рабочая командировка за пределы Сахалинской области, отменить которую на данный момент невозможно", — сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что мэр будет рад встрече с послом в удобное для обеих сторон время, и администрация города готова рассмотреть предложения по организации будущей встречи.

В пресс-службе также добавили, что Южно-Сахалинск активно работает на развитие международных связей со многими государствами. Город часто посещают делегации из городов-побратимов, ведётся так называемая, народная дипломатия, в том числе существует тесное сотрудничество с компаниями из США, которые работают на шельфе Сахалина и имеют офис в Южно-Сахалинске. Администрация города способствует интеграции иностранных сотрудников и членов их семей в городскую жизнь.

После приезда в Россию в октябре посол США в РФ Джон Хантсман выбрал в качестве первых для региональных поездок города, в которых посольство активно оказывает содействие гражданам США и поддержку американскому бизнесу и в которых они надеются в ближайшем будущем возобновить оказание консульских услуг.

Накануне в дипмиссии заявили, что Ханстман рассчитывал продолжить практику поездок для проведения такого конструктивного диалога во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе. Однако в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была отменена.