В Приморье не стали комментировать отмену визита Хантсмана в регион

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек – РИА Новости. Власти Приморья отказались прокомментировать заявление посольства США в России о том, что глава дипмиссии отменил запланированный на следующую неделю визит в регион.

Посол Джон Хантсман ранее отменил запланированный на следующую неделю визит во Владивосток и Южно-Сахалинск из-за того, по данным посольства, что местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом.

"Мы не комментируем… Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко всю неделю находился в рабочей поездке в Москве", — сказал РИА Новости представитель администрации края.

По данным администрации региона, в столице Тарасенко провел встречи с председателем правления "Россельхозбанка" Дмитрием Патрушевым, встретился для подписания соглашения с генеральным директором "Газпром газомоторное топливо" Михаилом Лихачевым, провел встречу с гендиректором "Ростсельмаша" Валерием Мальцевым и другие.