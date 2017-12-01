В Госдепе анонсировали встречу Лаврова и Тиллерсона

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Вене на следующей неделе и обсудить, в частности, КНДР, Сирию и Украину, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

"Встреча в Вене запланирована. У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопроса, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

"На данный момент встреча запланирована на 7 декабря… на полях министерской конференции ОБСЕ", — уточнил представители госдепа. Он добавил, что окончательный график Тиллерсона еще находится в стадии разработки.