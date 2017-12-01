Хантсман отменил запланированный визит во Владивосток и Южно-Сахалинск

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман отменил запланированный на следующую неделю визит во Владивосток и Южно-Сахалинск — в американской дипмиссии объясняют это тем, что местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом.
Как заявили в дипмиссии, Ханстман "рассчитывал продолжить практику поездок для проведения такого конструктивного диалога во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе".
"Но в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была, к сожалению, отменена", — добавили в посольстве.
"Это вызывает особое разочарование в контексте открытых и продуктивных встреч посла Джона Хантсмана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими членами правительства России, губернаторами и официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Совершенно очевидно, что путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность", — подчеркнули в американской дипмиссии.