Хантсман отменил запланированный визит во Владивосток и Южно-Сахалинск

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман отменил запланированный на следующую неделю визит во Владивосток и Южно-Сахалинск — в американской дипмиссии объясняют это тем, что местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом.

"После приезда в Россию в октябре посол США в РФ Джон Хантсман выбрал в качестве первых для региональных поездок города, в которых мы активно оказываем содействие гражданам США и поддержку американскому бизнесу и в которых, как мы надеемся, в ближайшем будущем мы сможем возобновить оказание консульских услуг. Посол Хантсман счел успешными поездки в Екатеринбург и Санкт-Петербург в ноябре, в ходе которых он посетил генеральные консульства США в этих городах и имел возможность представить местной власти то, как он видит свои задачи по стабилизации и улучшению двусторонних отношений США и России", — говорится в сообщении.

Как заявили в дипмиссии, Ханстман "рассчитывал продолжить практику поездок для проведения такого конструктивного диалога во Владивостоке и Южно-Сахалинске на следующей неделе".

"Но в связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была, к сожалению, отменена", — добавили в посольстве.

Отмечается, что реакция местных российских властей привела также к тому, что американская сторона "была вынуждена отозвать запрос о возможности для посла Хантсмана побеседовать с командующим Тихоокеанским флотом России во время поездки по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, которые представляют обоюдный интерес".

"Это вызывает особое разочарование в контексте открытых и продуктивных встреч посла Джона Хантсмана с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, министром обороны РФ Сергеем Шойгу и другими членами правительства России, губернаторами и официальными лицами в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Совершенно очевидно, что путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность", — подчеркнули в американской дипмиссии.