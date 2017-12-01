Норвежскому телеканалу восстановили аккредитацию на жеребьевку ЧМ-2018

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Норвежскому телеканалу TV2 отказали в разрешении на посещение жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018 из-за технической ошибки, сейчас проблема уже решена, заявил председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Это была техническая проблема, и такая аккредитация восстановлена", — сказал Мутко на пресс-конференции.

Ранее издание Barents Observer сообщило, что норвежскому телеканалу TV2 отказали в посещении жеребьевки мирового чемпионата. По словам журналиста телеканала, женщина в службе аккредитации сообщила, что "скорее всего, в аккредитации им отказало ФСБ". Сотрудникам TV2 пришлось обратиться в МИД РФ, чтобы узнать, почему телеканал попал в "черный список Путина".

Жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 состоится в пятницу в Кремлевском дворце.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.