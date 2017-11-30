Депутат Госдумы рассказал, откуда в Киеве берут сведения о "пытках в Крыму"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Главным фактором зачисления жителей Крыма в ранг "похищенных оккупантами" и формирования мифа о пытках на полуострове для украинских властей является непроверенная информация в социальных сетях, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, недавно в украинских СМИ и соцсетях широко разошлась информация о пропаже крымского татарина и преследованиях со стороны властей, что не имело ничего общего с реальностью.

"Мужчина все это время находился у своего друга, а домой не возвращался из-за семейных разногласий. Зачастую повод для душераздирающих истерик в украинской прессе по поводу похищения людей дают социальные сети, где публикуется непроверенная или сознательно сфабрикованная информация, призванная опорочить крымскую и российскую власть", — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, в Крыму сложилась определенная прослойка людей, которая постоянно мониторит соцсети, выискивая поводы для "горячих новостей".

"Где-то загуляли дети — киднепинг, кто-то с кем-то поссорился и ушел из дома — похищение, кто-то очнулся в отделении полиции и ничего не помнит за прошедшие два дня — жертва пыток и допросов ФСБ. То, что потом мнимые жертвы находятся и чувствуют себя в здравии, на Украине не видят, ведь неоднократно были случаи, когда человек уже нашелся, работает и радуется жизни, а там все еще продолжают искать беднягу "в российских застенках", — подчеркнул депутат.

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