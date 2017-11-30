Песков попросил спортсменов не общаться с президентом через Instagram

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали письмо от российских бобслеистов и скелетонистов, и посоветовал не обращаться к главе государства через соцсети.

"Мне сказали, что в какую-то электронную приемную, через Instagram и так далее. Понимаете, Instagram никогда не был и, я надеюсь, никогда не будет каналом общения с президентом России, а других каких-то обращений я, например, пока не видел, поэтому ничего пока сказать не могу. Еще раз повторяю, все-таки через Instagram с президентом общаться не нужно", — отметил Песков.

Обращение спортсменов к главе государства появилось на странице скелетонистки Елены Никитиной в Instagram. Она и скетелонист Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин просили разобраться с отстранением их от международных соревнований.

Накануне Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил бобслеистов от соревнований и аннулировал их результаты на Олимпиаде в Сочи. В отношении скелетонистов такое решение было принято ранее, Никитина и Третьяков лишились олимпийских бронзы и золота.

Из-за допингового скандала Россия уже потеряла 11 медалей Олимпиады-2014.