Песков попросил спортсменов не общаться с президентом через Instagram

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали письмо от российских бобслеистов и скелетонистов, и посоветовал не обращаться к главе государства через соцсети.
Обращение спортсменов к главе государства появилось на странице скелетонистки Елены Никитиной в Instagram. Она и скетелонист Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин просили разобраться с отстранением их от международных соревнований.
Накануне Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил бобслеистов от соревнований и аннулировал их результаты на Олимпиаде в Сочи. В отношении скелетонистов такое решение было принято ранее, Никитина и Третьяков лишились олимпийских бронзы и золота.
Из-за допингового скандала Россия уже потеряла 11 медалей Олимпиады-2014.