Песков ответил на вопрос о планах Путина баллотироваться в президенты

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о том, что Владимир Путин до сих пор где-то говорил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, намерен ли Путин воспользоваться предложением "Единой России" о поддержке своей кандидатуры на предстоящих выборах.

Во время традиционного ежегодного интервью российским телеканалам глава правительства и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что в отношении кандидатов в президенты России на предстоящих в 2018 году выборах "все будет понятно уже совсем скоро". При этом он подчеркнул, что единороссы, безусловно, поддержат действующего главу государства, если он решит баллотироваться в президенты на новый срок.

"Мне не известно о том, что Владимир Путин до сих пор где-то говорил о своем намерении баллотироваться в президенты, я не располагаю такой информацией", — заявил Песков в ответ на вопрос о том, насколько неожиданно для Кремля предложение партии о поддержке и собирается ли Путин им воспользоваться.

"Мы, безусловно, сегодня слушали и фиксировали все высказывания нашего председателя правительства", — добавил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии действующего главы государства в кампании 2018 года. Ранее на пресс-конференции в рамках саммита АТЭС Путин заявил, что пока оставит вопрос о своем возможном выдвижении на новый президентский срок без ответа, отметив, что "время придет, поговорим на эту тему".