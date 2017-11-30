Медведев о предстоящих выборах: не вижу себя кандидатом в текущем сезоне

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Интервью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева российским телеканалам, транслировавшееся в прямом эфире, шло около 1 часа 40 минут. За это время глава правительства успел ответить на наиболее острые вопросы повестки дня: он заявил об отсутствии у него президентских амбиций в нынешнем политическом сезоне и о готовности поддержать действующего президента Владимира Путина на выборах, прокомментировал скандал с лишением российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи и российско-американские отношения.

Выборы

Медведев также рассказал о нынешнем состоянии российской экономики, успокоил россиян, беспокоившихся о наличии средств на выплату пенсий у ПФР, и рассказал, что считает правильным обновление губернаторского корпуса. Кроме того, премьер прокомментировал и нашумевшее дело режиссера Кирилла Серебренникова, но о другом резонансном судебном процессе — по делу Алексея Улюкаева — Медведеву вопрос не задали.

Предстоящие в марте 2018 года выборы президента страны остаются одной из важных тем повестки дня, поэтому данный вопрос не мог не прозвучать во время интервью. Медведев рассказал, что в отношении кандидатов в президенты РФ на предстоящих в 2018 году выборах "все будет понятно уже совсем скоро". Российский премьер, который также является председателем партии "Единая Россия", заявил, что единороссы, безусловно, поддержат действующего президента РФ Владимира Путина, если он решит баллотироваться в президенты на новый срок.

"Если действующий президент страны Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно наша партия и, конечно, я лично, как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной", — заявил Медведев.

При этом премьер заявил, что в текущем политическом сезоне не видит себя кандидатом в президенты РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Медведев ответил на вопрос, видит ли он себя кандидатом в президенты РФ

Экономика

Интервью российского премьера телеканалам традиционно началось с обзора экономической ситуации в стране. Характеризуя нынешнее состояние российской экономики, Медведев заявил, что она вышла из рецессии и вошла в стадию роста.

Глава правительства отметил, что рост экономики РФ в 2017 году на уровне около 2% хоть и небольшой, но в целом соответствует среднемировым темпам роста в развитых странах. Текущий базовый прогноз Минэкономразвития РФ предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%. При этом он подчеркнул, что, по его мнению, российская экономика еще не исчерпала возможности для роста. Медведев не согласился с точкой зрения, что рост в 2% означает стагнацию экономики.

"Не могу согласиться с тем, что 2% — это стагнация, потому что, скажем по-честному, некоторые страны позавидовали бы этим 2%. Вопрос, конечно, в том, какова база, база роста. У нас она не такая значительная, как мы бы хотели, и нас действительно 2% в этом смысле не устраивают, хотя это гораздо лучше, чем минус два или минус три, или около нуля", — сказал Медведев.

При этом глава правительства признал, что ориентированность структуры экономики России на углеводородный рост остается значимой проблемой, желательно увеличивать процент в доходе российского бюджета от иных источников.

Медведев назвал рекордно низкой инфляцию по итогам 2017 года. Он отметил, что она будет ниже 3%, а такие показатели, по словам премьера, достигнуты впервые за всю постсоветскую историю. Премьер констатировал, что по итогам текущего года рост реальных доходов россиян составит около 3%, а номинальных — 7%.

Глава правительства также опроверг слухи о том, что с выплатой пенсий в РФ якобы могут возникнуть проблемы из-за нехватки средств.

"Хочу официально абсолютно сказать и от имени правительства, и от имени Пенсионного фонда. В этом смысле все в порядке в Пенсионном фонде, деньги на выплату пенсий в полном объеме есть, и никаких проблем не будет вообще, никаких проблем не будет", — сказал Медведев.

При этом, по его словам, увеличение пенсий является одной из главных задач властей РФ.

Дело Серебренникова

Во время интервью зашла речь о резонансном деле режиссера Кирила Серебренникова. По словам Медведева, комментировать это дело пока сложно, следствию предстоит разобраться во всех деталях. "Надо точно разобраться, где там возможные нарушения, а где как раз, по сути, необходимость принятия оперативных решений, которые не выходят за рамки закона. Надеюсь, что следственные и судебные структуры с этим смогут разобраться", — сказал он.

При этом глава правительства признал, что система государственных подрядов и закупок в творческой сфере должна стать более лояльной.

"Система государственных подрядов и государственных закупок применительно к театрам, кинопроизводству и другой творческой деятельности должна стать более лояльной. Но, как обычно, вопрос в пределах этой лояльности. Мы не можем с вами допустить и другой ситуации, когда говорят, что "я буду снимать фильм, мне нужно пять миллионов рублей, выдайте мне это наличными, потому что я не смогу ни с кем из участников кинопроизводства расплатиться. Отчитываться — ну какие-то бумажки принесу". Это тоже вопрос", — сказал Медведев.

Премьер также подчеркнул, что не только власть должна идти навстречу творческим людям, но и они должны строго соблюдать отчетность.

"Движение должно быть встречным: с одной стороны, нужно создать более понятную, более работоспособную, более лояльную, если хотите, рамку творческой деятельности, ее оформление в правовом виде для творческих профессий, а с другой стороны, сами представители творческих профессий, сами организации, которые этим занимаются, они должны все-таки максимально внимательно следить за тем, что у них происходит", — сказал Медведев, имея в виду творческих людей, участвующих в господрядах и закупках.

Обновление губернаторского копуса

В свете обсуждения громких судебных процессов не прозвучал вопрос о другом нашумевшем деле — деле экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Отвечая на вопрос об обновлении губернаторского корпуса, премьер отметил, что считает создавшуюся тенденцию правильной.

"Если говорить об общей тенденции, то мне кажется она правильной. И она появилась не сейчас, и не в этом году, она была в предыдущие годы, даже в предыдущий период. Мы достаточно активно начали вот эти процессы, связанные с омоложением губернаторского корпуса, наверное, уже, может быть, лет 8-10 назад", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам.

Россия и США

Традиционно прозвучал вопрос и о переживающих не лучшие времена отношениях Москвы и Вашингтона, а также о президенте США Дональде Трампе. Говоря о Трампе, Медведев отметил, что американский лидер производит впечатление доброжелательного, адекватного человека, настроенного на контакты. По мнению российского премьера, проблема Москвы и Вашингтона не в личных отношениях с президентом США, а в отвратительной атмосфере между Россией и США.

Медведев призвал не искать виновных в ухудшении российско-американских отношений, а понять, "что с этим делать".

"Я думаю, что шанс всегда существует, — об этом говорил и президент страны, и коллеги из МИД, и я, конечно, тоже говорил. Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по важнейшим, по существеннейшим темам", — сказал Медведев в четверг в интервью российским телеканалам, отвечая на вопрос о том, не упущен ли шанс на улучшений российско-американских отношений при Трампе.

Российский премьер также рассказал, что на встречах с ним американский бизнес не поднимает политические вопросы, а говорит о желании работать с Россией.

"Ко мне приезжают представители крупного бизнеса американского, у нас есть комитет по иностранным инвестициям, там 10 или 12 человек из Америки, это все первые лица корпораций, которые стоят сотни миллиардов долларов. Ни у кого из них хоть какая-то политическая тема не звучала, все говорят "хотим работать, хотим работать на российском рынке, хотим работать вместе с вами" и т.д. Поэтому бизнес хочет. Если говорить о человеческой позиции, то, я уверен, что она сильно отличается от политики, которую сегодня проводит вашингтонский истеблишмент и от которой в значительной степени страдает и президент Трамп", — сказал Медведев.

Касаясь санкций, Медведев отметил, что последний пакет против РФ направлен на российские газовые возможности в Европе. По его словам, мотивом таких действий является желание США поставлять свой сжиженный природный газ в Европу, а для этого выдавить РФ, поставляющую трубный газ.

"К сожалению, наши коллеги в Брюсселе тоже начали эту ситуацию слегка мутить, принимая решения, направленные на то, чтобы на наши поставки распространить третью газовую директиву, третий энергетический пакет. Будем надеяться, что в Европе разум возобладает и эти газовые проекты будут реализованы, потому что они носят коммерческий характер, и они обоюдовыгодны и для Европы, и для России", — подчеркнул премьер.

Допинг в спорте

Прозвучал вопрос и на такую острую тему, как лишение российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи по итогам перепроверки допинг-проб россиян. Российский премьер заверил, что власти страны находятся в постоянном поиске выхода из ситуации. Медведев подчеркнул, что Россия выступает против использования допинга и намерена с ним бороться, а победа на Олимпийских играх в Сочи была объективной и честной.

"Это была честная и абсолютно объективная победа, и никакие иностранные силы никогда нас не убедят в том, что все было сделано как-то не так. Все было достигнуто за счет усилий наших спортсменов и за счет той атмосферы поддержки, которая сложилась в тот период в Сочи", — отметил премьер.

Глава правительства РФ отметил, что в допинг-скандалах речь идет о политическом манипулировании. Тема допинга и связанный с ней вопрос допуска российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры построены на антироссийской кампании, пик которой придется на "определенный политический цикл" в России, убежден Медведев.

"К сожалению, эта тема стала основой для раскрутки очередной антироссийской кампании, причем мы чувствуем, что ее пик должен прийтись на определенный политический цикл для того, чтобы показать, как у нас в этом смысле все плохо обстоит. В этом есть определенный и вполне очевидный замысел, потому что спорт любят, за наших спортсменов болеют, и если взять и отрезать наших спортсменов, естественно, это вызывает у нас у всех чувство разочарования", — сказал он.

Премьер подчеркнул, что РФ будет противодействовать такому манипулированию.

Кибербезопасность

Во время интервью зашла речь и о кибербезопасности, и о пресловутых российских хакерах. Премьер подчеркнул, что Россия несет особую ответственность за свою кибербезопасность из-за статуса ядерной державы. При этом он отметил, что абсолютной киберзащиты, которая могла бы противостоять всем информационным угрозам, у России нет, но ее и не существует. По словам Медведева, РФ должна иметь свои способы для контроля информационных потоков.

Касаясь темы хакеров, российский премьер назвал избитой песней заявления о том, что "все хакеры в мире — агенты Кремля".

"…Такое ощущение, что мы только этим и занимаемся. Это отдельный, уже сформировавшийся, мировой рынок. Все пытаются следить друг за другом. Поэтому упрекать в этом одну нашу страну — это смешно. Все это отлично понимают, но для некоторых государств это превратилось в способ решения внутренних политических проблем, такой способ внутренней разборки", — сказал глава кабмина.

"Нужно заниматься серьезными вещами в сфере обеспечения кибербезопасности, а не орать, что вокруг все хакеры из той или иной страны. Что имеется в виду — это противодействие террористической угрозе, это реальная проблема. И действительно, террористы реально используют современные технологии. Вот с этим нужно бороться, причем бороться вместе всем государствам, которые с этим столкнулись", — подчеркнул Медведев.

О Навальном

Медведев отказался от новых комментариев по поводу фильма Алексея Навального о нем. Один из журналистов в ходе интервью напомнил, что ранее Медведев уже называл этот фильм "компотом" и "чушью" и поинтересовался, не появились ли у премьера новые комментарии по поводу фильма.

"Что мне комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают", — отметил он.

По мнению премьера, опусы, подобные фильму Навального, являются попыткой авторов раскрутить себя, создать напряжение. Медведев пояснил, что он не стал подавать на него в суд, чтобы не создавать тому дополнительную рекламу. Глава правительства отметил, что несколько судов признали ложными данные из фильма Алексея Навального, их должны опровергнуть.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>