Новые губернаторы должны доказать эффективность, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приятно удивлен тем, как быстро молодые губернаторы погрузились в "местный материал", однако они должны доказать свою эффективность, которая будет зависеть от их работы и работы их команд.
"Я во многих регионах же был в период, когда избирательная кампания была, и смотрел, как работают назначенцы, за которых еще тогда не проголосовали. Я, честно говоря, приятно удивлен, как быстро они погрузились в "местный материал", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам в четверг.
Глава правительства подчеркнул, что работа губернатора строится на том, как он сможет разговаривать с людьми на одном языке, принимать "вполне земные" решения, а не рассуждать абстрактно о том, "как кривая доходности будет расти". "Очень неплохо они вписались. Но, конечно, все будет зависеть от них, от их команд, от того, как они будут работать. Это касается и бывших заместителей министров, это касается и других людей", — отметил Медведев.
"И вот сейчас другая группа людей, которые получили подобные назначения, должна доказать свою работоспособность в этих условиях", — добавил глава правительства.
"Заместитель министра — очень высокая должность, в то же время ты отвечаешь за конкретную отрасль или подотрасль — в ней ты можешь быть абсолютным авторитетом для кого-то, принимать управленческие решения в масштабах всей страны, а здесь тебе нужно будет заниматься другими вещами, ты должен в подъезды ходить, разбирать всякие спорные ситуации, следить за канализацией, водопроводом, газоснабжением. Ты к этому готов? Тебе это интересно? Вот надо отдать им должное, все говорят — мы хотим, это вызов, это интересно, мы хотим быть полезными своей стране и конкретному региону. Посмотрим, что из этого получится", — заключил глава правительства.
Кроме того, в единый день голосования 11 сентября в России выбрали руководителей 16 регионов. Прямые выборы глав регионов прошли в Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.