Новые губернаторы должны доказать эффективность, заявил Медведев

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приятно удивлен тем, как быстро молодые губернаторы погрузились в "местный материал", однако они должны доказать свою эффективность, которая будет зависеть от их работы и работы их команд.

"Я во многих регионах же был в период, когда избирательная кампания была, и смотрел, как работают назначенцы, за которых еще тогда не проголосовали. Я, честно говоря, приятно удивлен, как быстро они погрузились в "местный материал", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам в четверг.

Глава правительства подчеркнул, что работа губернатора строится на том, как он сможет разговаривать с людьми на одном языке, принимать "вполне земные" решения, а не рассуждать абстрактно о том, "как кривая доходности будет расти". "Очень неплохо они вписались. Но, конечно, все будет зависеть от них, от их команд, от того, как они будут работать. Это касается и бывших заместителей министров, это касается и других людей", — отметил Медведев.

"И вот сейчас другая группа людей, которые получили подобные назначения, должна доказать свою работоспособность в этих условиях", — добавил глава правительства.

Премьер-министр сообщил, что встречался со всеми кандидатами в губернаторы и с каждым из них разговаривал, спрашивал бывших заместителей министров, готовы ли они кардинально сменить сферу деятельности.

"Заместитель министра — очень высокая должность, в то же время ты отвечаешь за конкретную отрасль или подотрасль — в ней ты можешь быть абсолютным авторитетом для кого-то, принимать управленческие решения в масштабах всей страны, а здесь тебе нужно будет заниматься другими вещами, ты должен в подъезды ходить, разбирать всякие спорные ситуации, следить за канализацией, водопроводом, газоснабжением. Ты к этому готов? Тебе это интересно? Вот надо отдать им должное, все говорят — мы хотим, это вызов, это интересно, мы хотим быть полезными своей стране и конкретному региону. Посмотрим, что из этого получится", — заключил глава правительства.

В конце сентября – начале октября покинули свои посты 11 глав регионов. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака. Вместо них были назначены врио глав регионов, в этих субъектах Федерации в следующем году ожидаются выборы.

Кроме того, в единый день голосования 11 сентября в России выбрали руководителей 16 регионов. Прямые выборы глав регионов прошли в Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.