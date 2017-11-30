Медведев заявил, что не видит себя кандидатом в президенты

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дмитрий Медведев, занимающий в настоящее время пост председателя правительства и ранее бывший президентом, в текущем политическом сезоне не видит себя кандидатом в президенты.

"Что касается меня лично, то в текущий политический период, в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу. Но работать, естественно, я продолжу", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Подробнее об общении Дмитрия Медведева с тележурналистами читайте в справке РИА Новости >>