Пушков рассказал, как США "отравляют атмосферу взаимоотношений" с Россией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США своими недружественными действиями в адрес России отравляют атмосферу взаимоотношений, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в эфире "Россия 24".

Ранее стало известно, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Письмо направлено на имя директора информационного вещания RT America Михаила Солодовникова. В то же время госдеп отказал послу РФ в США Анатолию Антонову, прибывшему в среду в Калифорнию, в предоставлении доступа на территорию российских дипучереждений в Сан-Франциско, которые были заблокированы госдепаратментом.

"Я не очень понимаю, что осталось от базы отношений (между РФ и США). Это отравляет климат еще больше: бывает атмосфера, в которой можно дышать, хотя она загрязнена, а бывает атмосфера, когда дышать уже невозможно, потому что она заполнена ядовитыми газами", — сказал Пушков.

По его словам, то, что происходит с телеканалом RT и дипсобственностью России в США свидетельствует о том, что "американцы наполняют атмосферу ядовитыми газами, хотят добиться того, чтобы дышать было совсем невозможно".