Парламент Татарстана не поддержал инициативу по прямым выборам мэров

КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости, Ирина Дурницына. Депутаты госсовета Татарстана не поддержали предложение инициативной группы о проведении в республике референдума по вопросу прямых выборов глав муниципальных образований как не соответствующее действующему законодательству, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В начале ноября в центральную избирательную комиссию Татарстана поступило ходатайство о регистрации инициативной группы граждан по проведению референдума на территории республики. Инициативной группой предложено вынести на референдум проект закона об избрании в Татарстане глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Центризбирком республики после соответствующей проверки данное ходатайство направил в региональный парламент.

"На заседании государственного совета было рассмотрено ходатайство инициативной группы о проведении референдума на территории Татарстана по вопросу прямого избрания глав муниципальных образований. По мнению парламентариев, в приложенных документах имеется несоответствие как федеральному, так и республиканскому законодательству", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель парламентской фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, несмотря на то, что фракция всегда выступала за прямые выборы, с такой формулировкой, однако, согласиться не может. "Все можно решить и без референдума", — сказал он.

Миргалимов сообщил, что депутаты фракции внесли на рассмотрение госсовета Татарстана законопроект о внесении изменений в республиканский закон о местном самоуправлении, согласно которому на территории Казани, Набережных Челнов, Альметьевского и Нижнекамского районов предлагается ввести прямые выборы, в остальных муниципальных образованиях – на усмотрение муниципальной власти.

"Действующая схема продуктивно работает на протяжении многих лет, нами был изучен мировой опыт… Предложение недостаточно четко сформулировано", — отметила заместитель председателя госсовета Римма Ратникова.

Госсовет поддержал предложение профильного комитета о признании вопроса, предложенного инициативной группой и выносимого на референдум, не соответствующим законодательству.

Федеральным законодательством закреплено, что на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении субъекта или в совместном ведении федерального центра и регионов, если указанные вопросы не урегулированы конституцией РФ, федеральным законом. В то время порядок формирования органов местного самоуправления, а также порядок избрания глав муниципальных образований в структуре органов местного самоуправления урегулирован федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

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