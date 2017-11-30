Россия готова развивать сотрудничество с ЕС удобными союзу темпами

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия будет развивать взаимодействие с Евросоюзом такими темпами, к которым готовы европейские партнеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надеемся, что в структурах Евросоюза найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС. Со своей стороны будем развивать взаимодействие такими темпами, к которым готовы европейские партнеры", — сказал он в интервью итальянской газете "Либеро".