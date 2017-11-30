Лавров: РФ готова работать с США, но будет отвечать на недружественные шаги

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. РФ открыта к конструктивной работе с США по всем вопросам, но будет отвечать на недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как не раз подчеркивал президент (РФ Владимир) Путин, Россия открыта к конструктивной совместной работе с США по всем вопросам, готова пройти свою часть пути для стабилизации и оздоровления отношений, деградировавших в последние годы не по нашей вине. Надеемся, что здравый смысл в обозримом будущем все-таки вернется в вашингтонские коридоры власти", — сказал он в интервью итальянской газете " Либеро ".

По словам Лаврова, "при этом, разумеется, будем и впредь отвечать на любые недружественные шаги в соответствии с принципом взаимности".

Глава МИД РФ отметил, что Россия не стремится к конфронтации с США. "Исходим из того, что в общих интересах России и США – добиваться сопряжения усилий в борьбе с терроризмом, вместе противостоять наркотрафику, распространению ОМУ, организованной преступности. Всегда востребована координация в урегулировании острых региональных кризисов", — сказал он.