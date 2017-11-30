Вопрос Крыма закрыт окончательно‍, заявил Лавров

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Крым останется в составе России, эта тема закрыта раз и навсегда, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью итальянской газете "Либеро".

"Напомню, что речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания. Такая форма реализации права на самоопределение была единственно возможным способом защиты жизненно важных интересов народа перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате совершенного ими в феврале 2014 года государственного переворота", — сказал министр.

По его словам, стало очевидно, что благодаря референдуму и последующему воссоединению Крыма с Россией, жители полуострова избежали ужасов гражданской войны – "того, что на протяжении более трех лет киевские власти вытворяют в Донбассе".

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