Титов проинформировал Путина о намерении баллотироваться в президенты

ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей председатель Партии роста Борис Титов рассказал, что сообщил Владимиру Путину о своем намерении баллотироваться на выборах-2018.

"Я информировал (Путина – ред.) о том, что у меня есть такое желание", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах российско-британского бизнес-форума в Лондоне.

"Главный вопрос был в том, могу ли я совмещать (пост) уполномоченного при президенте и одновременно участвовать в абсолютно независимой избирательной кампании. Я получил ответ, что это не является конфликтом интересов. Я должен буду уйти в отпуск на время кампании, но продвижение экономических идей, которое лежит в основе нашей программы, не является конфликтом интересов", — добавил Титов.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.