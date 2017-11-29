В Саратове не согласовали акцию Навального, не получив официального запроса

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости. Администрация Саратова не получала официальный запрос на проведение акции с участием Алексея Навального, в связи с этим мероприятие не согласовано, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

"Поступившая в адрес администрации города телеграмма от физического лица, предположительно, являющегося сотрудником Фонда борьбы с коррупцией, с информацией о намерении Алексея Навального провести митинг в рамках встречи с саратовцами не является основанием для проведения данного публичного мероприятия", — написала пресс-служба администрации Саратова в своем Telegram-канале.

В свою очередь глава штаба Навального Леонид Волков утверждает, что по законодательству согласовывать встречу политика с соратниками не было необходимости, поэтому местные власти были просто таким образом уведомлены.

В мэрии также отметили, что в телеграмме шла речь о проведении акции 1 декабря в сквере героев Краснодона. "Официально оформленного уведомления в соответствии с требованиями федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от организаторов встречи в администрацию города не поступало, в связи с чем проведение данной акции не согласовано", — подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что в указанном в телеграмме месте проведения акции ранее были запланированы публичные мероприятия в рамках памятной даты, посвященной Дню неизвестного солдата.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло ранее опубликовал данные по числу разрешенных митингов Навального, свидетельствующие о том, что в период с 15 сентября большинство заявленных акций в 47 городах России были согласованы, однако не состоялись из-за неявки организаторов: согласно подсчету юриста, на 177 согласованных акций приходится 13 отказов. Ремесло отправил запросы в администрации городов, где должны были состояться митинги, и изучил данные из открытых источников, в результате составив список регионов, в которых Навальному беспрепятственно согласовали акции.