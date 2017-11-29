ЦИК утвердил логотип президентских выборов 2018 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Центризбирком выбрал логотип и цветовые решения информационной кампании к выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, презентация визуальной концепции состоялась в среду.

Разработчикам удалось обыграть совпадение цифр в дате проведения выборов, использовать все цвета российского триколора, хотя преимущественным в кампании будет белый, символизирующий, по словам главы ведомства Эллы Памфиловой, чистоту выборов, к которой и будет стремиться ЦИК.

"Цвет кампании, все слоганы, лозунги, которые будут и на наружной рекламе, — цвет белый, символизирующий чистоту выборов, мы к этому стремимся максимально. Наш цвет — цвет белый", — сказала Памфилова в ходе презентации.

Она поделилась и некоторыми другими задумками, которые будут сопровождать информационную кампанию. Например, у каждого из 880 тысяч членов избирательных комиссий, работающих в России, будет специальный знак, изготовленный притом с заботой о природе.

"Посмотрите, что мы ещё придумали. У нас такой знак будет у каждого из 880 тысяч членов избирательных комиссий, это отличительный знак. Поскольку мы повёрнуты на экологии, он изготовлен из бумаги из вторсырья переработанного, ни одно дерево не пострадало", — добавила глава ЦИК.

В рамках презентации представили логотип предстоящей кампании. В верхней части — надпись "2018марта", отражающая одновременно и год, и дату выборов; цифра 18 выполнена в красном цвете, остальные цифры и буквы — в синем. Чуть ниже в левом углу друг под другом расположены три слова: "выборы президента России", а "подчеркнуты" все эти слова лентой в цветах российского триколора.

Агентство "ИМА-консалтинг", победившее в конкурсе на разработку концепции, изначально разработало больше сотни вариантов логотипов, из которых впоследствии выбрали десяток, а затем один — проводилось специальное исследование посредством фокус-групп; в итоге был определён именно этот логотип.

Участникам презентации в ЦИК, в числе которых были и представители партий, и журналисты, также предложили выбрать из десяти вариантов логотипов — проголосовать за понравившийся, поставив отметку в специально изготовленном для этого бюллетене и опустив его в электронную урну.

Мнение участников презентации, по результатам этих "выборов", оказалось аналогично результатам фокус-групп; народное голосование подтвердило выбор логотипа.

Год и дата проведения выборов отражены, кроме того в номере горячей линии информационно-справочного центра ЦИК, который начнёт работать за полтора месяца до выборов — это четыре последние цифры единого многоканального номера (8 800 707 2018). В Ростелекоме отметили, что линия сможет одномоментно принимать порядка пяти тысяч звонков, в работе по приёму звонков также будет задействован робот.

Позже в беседе с журналистами Памфилова отметила, что информационная кампания начнётся, как только будет опубликовано решение о назначении выборов. Она уточнила, что при распространении информации о выборах ЦИК предполагает использовать "все доступные каналы, начиная с традиционных СМИ, наружной рекламы, заканчивая новыми медиа". На организацию этой работы заложено в целом порядка 770 миллионов рублей.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил РИА Новости, что ЦИК уже заключил контракты на выполнение работ по информированию о предстоящих выборах президента, они предусматривают изготовление визуальных материалов, их продвижение в интернете.

Кроме того есть контракт на организацию информационно-справочного центра, куда избиратели смогут обратиться по единому бесплатному номеру, чтобы узнать избирательный участок, на котором они могут проголосовать, даже находясь вне места постоянной регистрации. Как сообщил Булаев, этот центр начнет работать за 45 дней до выборов — 31 января.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.