Володин рассказал о планах по обеспечению мер поддержки молодых семей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госдума сделает все, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения по поддержке молодых семей, думские профильные комитеты сразу приступили к подготовке законодательных предложений, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума сделает все возможное, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить принятые президентом решения по поддержке молодых семей. Как только президент выступил с заявлением, думские профильные комитеты сразу приступили к подготовке законодательных решений этих предложений", — сказал Володин журналистам.
Володин обратил внимание на то, что в первую очередь эти инициативы коснутся малообеспеченных молодых семей. "Продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года, возможность для тех семей, у которых двое и более детей, воспользоваться льготной ипотекой – это тот комплекс мер, которые крайне важны, и наши российские семьи их ждали давно", — указал он.
"А то, что эти решения были приняты в такой непростой ситуации, еще раз подчеркивает, что президент относится приоритетно именно к вопросам поддержки наших семей, к решению вопросов демографической политики", — добавил Володин.