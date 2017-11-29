Володин рассказал о планах по обеспечению мер поддержки молодых семей

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госдума сделает все, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения по поддержке молодых семей, думские профильные комитеты сразу приступили к подготовке законодательных предложений, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Путин во вторник озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена адресная ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Государственная дума сделает все возможное, чтобы как можно быстрее законодательно обеспечить принятые президентом решения по поддержке молодых семей. Как только президент выступил с заявлением, думские профильные комитеты сразу приступили к подготовке законодательных решений этих предложений", — сказал Володин журналистам.

Спикер ГД подчеркнул, что решения, принятые главой государства, для граждан РФ носят стратегический характер. "Необходимо подчеркнуть, что эти решения приняты в период, когда экономика только выходит из рецессии. В этом году будет небольшой рост экономики, сохраняются санкции — недружественная политика в отношении нашей страны бьет по экономике. С учетом этих факторов, выйти на те решения, которые принял президент, дорогого стоит", — полагает он.

Володин обратил внимание на то, что в первую очередь эти инициативы коснутся малообеспеченных молодых семей. "Продление действия программы материнского капитала до конца 2021 года, возможность для тех семей, у которых двое и более детей, воспользоваться льготной ипотекой – это тот комплекс мер, которые крайне важны, и наши российские семьи их ждали давно", — указал он.

"А то, что эти решения были приняты в такой непростой ситуации, еще раз подчеркивает, что президент относится приоритетно именно к вопросам поддержки наших семей, к решению вопросов демографической политики", — добавил Володин.