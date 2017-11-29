В Совфеде прокомментировали призыв остановить строительство Крымского моста

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заявления украинских властей о негативном влиянии Крымского моста на экономику Украины беспочвенны. Об этом в разговоре с RT заявил член Совета Федерации от республики Сергей Цеков.

"Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаём условия", — пояснил Цеков.

Он также прокомментировал призыв украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна ввести новые санкции против России, чтобы остановить строительство.

По словам сенатора, за годы нахождения Крыма в составе Украины Азовское море и Керченский пролив фактически оказались внутренними, совместными водами Украины и России. Международные иски же реализуются только по отношению к международным водам, объяснил он.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что строительство Крымского моста нужно остановить. По его словам, сделать это возможно только под давлением международных партнеров Украины и введение дополнительных санкций против отдельных физических лиц и России как государства.

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