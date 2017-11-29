Собчак назвала истинную цель своего участия в выборах президента

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что цель ее участия в президентских выборах — не стать главой государства, а говорить о проблемах.

Об этом она говорила на открытии своего первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.

"Моя цель — не стать президентом России. Моя цель — говорить о проблемах, о которых сейчас молчат. По закону только на президентскую кампанию дается определенное количество часов на телевидении. То есть телевизор — это по-прежнему лучшее воздействие на тех людей, которые не следят за интернетом, не знают, как зайти на определенные сайты. Поэтому это кампания гласности, свободы, правды. Для того чтобы она была значима, она должна быть именно федеральной, именно президентской", — сказала Собчак журналистам.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".