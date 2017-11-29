В Крыму посоветовали Киеву вместо стройки моста остановить солнце

Завершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017

Завершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста через Керченский пролив смехотворна и соизмерима с желанием остановить восход солнца.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста в Крым.

"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, высокопоставленные украинские чиновники должны осознавать процессы, происходящие в мире.

"Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует", — подчеркнул глава ОП.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.