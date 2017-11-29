В Крыму посоветовали Киеву вместо стройки моста остановить солнце

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытка киевских властей остановить строительство моста через Керченский пролив смехотворна и соизмерима с желанием остановить восход солнца.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести дополнительные санкции против России, чтобы остановить строительство моста в Крым.
"Короткая характеристика подобного призыва: "Маразм крепчал". С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией", — сказал РИА Новости Иоффе.
"Попытка отменить грандиозное строительство мировых масштабов показывает всю смехотворность правящего киевского режима… Нужно соизмерять желание что-то высказать с тем реальным положением вещей, которое существует", — подчеркнул глава ОП.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.