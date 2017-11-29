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Политика

Депутат ГД заявил, что за ситуацией с рутением стоят сторонники санкций

14:4829.11.2017
04400
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 ноября 2017Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ПАРИЖ, 29 ноя — РИА Новости. Распространение информации о повышении уровня рутения-106 связано со сторонниками режима санкций в отношении РФ, считает депутат Государственной думы Геннадий Скляр.

Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Онищенко посоветовал не паниковать из-за выброса рутения

"Недавние публикации о рутении-106 никак не повлияли на наши профессиональные разговоры. Моя личная точка зрения — что ситуация с рутением, и такие ситуации возможны в будущем — это проявление тех сторон, которые не желали бы ни российско-французского сотрудничества в этой сфере, ни российско-финского, ни российско-германского", — сказал Скляр на встрече с российскими журналистами в Париже.

Депутат отметил, что немецкие эксперты, с которыми он встречался, выступают в поддержку возвращения к сотрудничеству с Россией в сфере ядерных технологий.

Максим Яковенко. Архивное фото
© РИА Новости
Росгидромет не скрывал информацию о повышении уровня рутения-106
"То, что появляется новая повестка, которая не нравится тем, кто стоит за режимом санкций… Я думаю, что могут появляться вот такие проблемы, которые иногда даже не стоят обсуждения", — отметил он.

По его словам, "история с рутением не имеет никакого значения ни для населения России, ни для населения Европы".

Скляр подчеркнул, что такого рода информационные вбросы постоянно происходят в мире.

"В России создана система мониторинга, которая встроена в мировую систему. На прошлой неделе экологические специалисты со всей России были в Обнинске, где увидели, как работает система мониторинга, обсуждали все возможные ситуации, связанные с нарушениями радиоактивного фона, выбросами и так далее. Создана серьезная система. И французские специалисты видят, что система есть в России, и есть система соответствующего государственного надзора", — сказал депутат.

Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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Песков прокомментировал сообщения о выбросе рутения-106
В свою очередь, депутат Владимир Панов, обратил внимание на то, что "есть техногенные причины, а есть нетехногенные".

"Здесь нет техногенных причин в той новостной повестке, где мы находимся. Это не человеческий фактор. Есть официальное заявление Росатома по данному вопросу, которое отрицает какую бы то ни было техногенную причину того явления, о котором мы сейчас слышим", — сказал он.

Он добавил, что "если рассматривать отношение общества к любым подобным информационным поводам — безусловно, это тревога и ее можно понять".

"Единственная правильная позиция со стороны государства, со стороны ГД может быть только одна. Во всех вопросах, которые вызывают экологическую обеспокоенность, должна быть полная прозрачность", — считает Панов.

Учения, имитирующие ЧС, на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ростехнадзор проверил "Маяк" после сообщений о выбросе рутения
Депутат напомнил, что в настоящее время комитет ГД по экологии занимается ситуацией с повышением уровня рутения-106 совместно с госкорпорацией "Росатом" и надзорными государственными органами.

"В ближайшее время мы свою позицию как Госдума озвучим на пленарном заседании. Наша цель, она одна — общество должно иметь полную информацию о случае с рутением", — заключил он.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы.

Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Утечка рутения-106: эксперты оценили уровень загрязнения воздуха в России
В Росатоме сообщили, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере.

Росгидромет в свою очередь сообщил, что присутствие следов рутения-106 также наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы — в Румынии концентрации превышали российские концентрации в 1,5-2 раза, в Польше и Италии концентрации были на российском уровне.

При этом, как подчеркнули в службе, уровни содержания рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной российскими нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, и не представляли никакой опасности для населения.

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