В КС назвали решение ограничить участие в выборах для судимых окончательным

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Конституционный суд запретил участвовать в выборах кандидатам с судимостью, и мнение одного судьи не может это изменить, заявили РИА Новости в пресс-службе КС.

Ранее судья Константин Арановский выразил несогласие с запретом на участие в выборах условно осужденных по тяжким или особо тяжким статьям.

В пресс-службе напомнили, что конституционность закона, запрещающего осужденным за тяжкие преступления баллотироваться, КС установил еще в 2013 году и впоследствии неоднократно подтверждал.

В КС заявили, что эти решения окончательны и не подлежат пересмотру. При этом в суде указали на "демократичность системы конституционного судопроизводства".

"Судья, не согласный со своими коллегами, вправе письменно изложить свою точку зрения. Это мнение публикуется вместе с текстом самого решения КС. Но не более того", — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что ранее никто из судей не высказывался по этому поводу особым образом. Почему судья решил выступить именно сейчас, в пресс-службе не комментируют.