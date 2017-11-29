Песков рассказал об аккредитации СМИ на пресс-конференцию Путина

Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. Архивное фото

Журналисты на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Почти тысяча заявок пришла для аккредитации на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.

"Подготовка идет полным ходом, сейчас у нас на аккредитацию практически тысяча заявок есть. Много иностранных СМИ, самые активные у нас получается японские представители СМИ, много немцев, американцев, китайцев", — сказал Песков.

По его словам, от российских СМИ пришло 754 заявки.

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В 2016-м общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1437 человек.

В последние годы большие пресс-конференции традиционно проходят по четвергам. Только в 2016-м ее перенесли на пятницу, поскольку президент участвовал в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с убитым в Турции послом Андреем Карловым.

Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Пока неизвестно, будет ли действующий лидер баллотироваться.