Песков рассказал об аккредитации СМИ на пресс-конференцию Путина

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Почти тысяча заявок пришла для аккредитации на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.
"Подготовка идет полным ходом, сейчас у нас на аккредитацию практически тысяча заявок есть. Много иностранных СМИ, самые активные у нас получается японские представители СМИ, много немцев, американцев, китайцев", — сказал Песков.
По его словам, от российских СМИ пришло 754 заявки.
Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.
В 2016-м общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика: ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное количество представителей СМИ — 1437 человек.
Традиционную большую пресс-конференцию главы государства изначально планировали провести 22 декабря. Однако ранее было решено перенести ее на пятницу, поскольку в четверг состоялись церемония прощания и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова.
Вопросы, заданные в течение первых двух часов, касались ситуации в Сирии, на Украине, вопросов взаимодействия с Турцией, США, также значительное количество вопросов было посвящено внутрироссийской и региональной повестке.
Рассказывая о подготовке к пресс-конференции, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент очень внимательно относится к этому мероприятию и ему редко удается выспаться накануне.
Самой продолжительной оказалась пресс-конференция 14 февраля 2008 года, в ходе которой за 4 часа 40 минут на 106 вопросов получили ответы 80 журналистов, из которых 25 представляли федеральные СМИ, 36 — региональные и 19 — иностранные.
В пресс-конференции принимает участие рекордное количество журналистов — 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на пресс-конференцию допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
Общение Путина в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент РФ провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". Тогда в общении с президентом приняли участие около 400 журналистов и были заданы 22 вопроса.
Традиционно журналисты на большой пресс-конференции Путина проявляют интерес к широкому кругу тем: внешней и внутренней политике, борьбе с терроризмом, социально-экономической ситуации в стране, задают вопросы личного характера.
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В последние годы большие пресс-конференции традиционно проходят по четвергам. Только в 2016-м ее перенесли на пятницу, поскольку президент участвовал в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с убитым в Турции послом Андреем Карловым.
Нынешняя большая пресс-конференция станет для Путина последней в течение этого президентского срока. Выборы главы государства пройдут в марте 2018 года. Пока неизвестно, будет ли действующий лидер баллотироваться.
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