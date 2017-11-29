В правительстве не ожидают новых отставок губернаторов до выборов-2018

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото

МОСКВА. 29 ноя – РИА Новости. Новых отставок в губернаторском корпусе до выборов президента не ожидается, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Таких решений в настоящее время нет и таких планов мы не имеем", — сказал он, добавив, что подобные решения могут приниматься только по результатам оценки работы региональных органов государственной власти.

"Но это дело будущего года, не думаю, что это произойдет до выборов", — добавил Козак.

Ранее политологи, опрошенные РИА Новости, не исключили возможности отставок глав нескольких регионов, у которых накоплен большой объем государственного долга и есть проблемы с исполнением "майских указов" президента.

Предыдущая волна губернаторских отставок пришлась на конец сентября — начало октября. Тогда свои посты покинули руководители 11 регионов.