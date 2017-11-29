Бывший новосибирский губернатор стал помощником полпреда президента в СФО

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата полпреда.
Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.
Владимир Филиппович Городецкий родился 11 июля 1948 года в деревне Алексино Починковского района Смоленской области. Окончил с красным дипломом Брянский институт транспортного машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет). В 1972 году, по распределению, Городецкий прибыл на работу в Новосибирск, на промышленный комбинат стройиндустрии.
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