Бывший новосибирский губернатор стал помощником полпреда президента в СФО

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, сообщил РИА Новости в среду представитель аппарата полпреда.

"Действительно Владимир Филиппович Городецкий назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Его официальное представление состоится завтра", — сказал собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

Владимир Филиппович Городецкий родился 11 июля 1948 года в деревне Алексино Починковского района Смоленской области. Окончил с красным дипломом Брянский институт транспортного машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет). В 1972 году, по распределению, Городецкий прибыл на работу в Новосибирск, на промышленный комбинат стройиндустрии.

С 2000 по 2013 год Городецкий был мэром Новосибирска, а 9 января 2014 года назначен заместителем губернатора Новосибирской области. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин назначил Городецкого на пост временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области. 14 сентября 2014 года Городецкий одержал победу на губернаторских выборах. Награжден государственными наградами, в том числе в ноябре 2017 года получил из рук президента РФ орден Дружбы.

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