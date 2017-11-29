В конкурсе на должность мэра Владивостока хотят участвовать девять человек

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Девять человек подали заявки на участие в конкурсе на должность мэра Владивостока, среди них — предприниматели, сотрудники банка и безработные.

Прием документов начался 20 ноября. Последний день приема — 4 декабря. После документы поступят в конкурсную комиссию, где будут рассмотрены. Первый этап отбора пройдет 13 декабря, второй — 15 декабря. После этого в конце декабря комиссия представит кандидатуры думе. Ранее уже сообщалось о том, что документы подали адвокат из Владивостока Александр Малахов и Никита Гиталенко — юрист по образованию.

"На сегодня подано 9 заявок. Помимо Малахова и Гиталенко, заявки подали главный специалист отдела претензионной работы "Примсоцбанка" Сергей Бабкин, заместитель начальника отдела претензионной работы "Примсоцбанка" Дмитрий Полещук, Александр Фильков — директор компании "АромаРос-ДВ", временно неработающие Михаил Кулаков и Михаил Алимов. Также заявки подали гендиректор "Азия Тайрс энд Партс" Ломакин Егор, директор ООО "Технодом" Станислав Пекут", — сказал собеседник.

В начале ноября отстраненный с поста мэра Владивостока и находящийся под следствием Игорь Пушкарев написал заявление об отставке. По версии следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог. Затем вместе с директором МУП "Дороги Владивостока" он обеспечил победу в конкурсе этого предприятия и заключил с ним контракты на 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент".

В результате близкие родственники мэра получили от суммы дохода компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 миллиона рублей. Кроме того, "Дорогам Владивостока" был причинен ущерб на 143,6 миллиона рублей, поскольку предприятие закупало строительные материалы по цене, превышающей стоимость аналогичной продукции других поставщиков, уточнили в Генпрокуратуре.