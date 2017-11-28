Неверов назвал мошенничеством "избирательную кампанию" Навального

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Лидер фракция "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов считает мошенничеством, когда желающий баллотироваться в президенты в РФ, но не имеющий по закону такой возможности, собирает деньги на избирательную кампанию.

"Мне кажется, это чистой воды мошенничество, когда люди собирают деньги на выборы и собрали уже 140 миллионов денег для того, чтобы пойти на выборы. Вы просто обманываете людей, когда вы собираете деньги на выборы, а по закону не имеете права идти (на выборы), вы ограничены в правах, потому что у вас есть уголовная судимость", — сказал Неверов на встрече с участниками проекта "Школа парламентаризма", отмечая на вопрос об участии в президентских выборах Алексея Навального.

Ранее москвич Михаил Костенко попросил Савеловский суд Москвы обязать предвыборный штаб Алексея Навального вернуть 50 тысяч рублей. В иске Костенко пишет, что пожертвовал Навальному 50 тысяч рублей, но затем узнал, что тот не может претендовать на пост президента России из-за судимости. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение. Заседание по этому вопросу назначено на 29 ноября.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на выборах главы государства в 2018 году и сможет подумать об участии в президентской кампании лишь после 2028 года.

Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости, отмечали в ЦИКе. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".