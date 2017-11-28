МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают совместно с МИД разработать памятку российским парламентариям, выезжающим за рубеж, с тезисами о необходимости противодействовать попыткам вмешательства извне, заявил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов на ее заседании во вторник.
Его предложение поддержал глава управления международных связей СФ Николай Парузин. "МИД РФ нужно разработать "дорожную карту" тезисов, которые наши парламентарии могли бы использовать в ходе своих встреч и в международных организациях", — сказал эксперт.
Климов также предложил обсуждать позицию России по защите суверенных прав государств в рамках межпарламентского сотрудничества, на международных площадках, а также в интернете, в том числе с использованием соцсетей.