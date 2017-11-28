В СФ предложили разработать памятку для парламентариев, выезжающих за рубеж

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации предлагают совместно с МИД разработать памятку российским парламентариям, выезжающим за рубеж, с тезисами о необходимости противодействовать попыткам вмешательства извне, заявил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов на ее заседании во вторник.

"Вместе с МИД РФ предлагаем разработать памятку, чтобы выезжающие за рубеж парламентарии были вооружены тезисами (о недопустимости вмешательстве извне)", — сказал сенатор.

Его предложение поддержал глава управления международных связей СФ Николай Парузин. "МИД РФ нужно разработать "дорожную карту" тезисов, которые наши парламентарии могли бы использовать в ходе своих встреч и в международных организациях", — сказал эксперт.

Климов также предложил обсуждать позицию России по защите суверенных прав государств в рамках межпарламентского сотрудничества, на международных площадках, а также в интернете, в том числе с использованием соцсетей.