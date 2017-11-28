Путин во вторник проведет встречу с генсеком ОДКБ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрием Хачатуровым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет генерального секретаря ОДКБ Хачатурова", — сообщил Песков.

"В Минске в четверг пройдет заседание совета коллективной безопасности", — напомнил он.

По данным пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, Хачатуров проинформирует Путина о ходе подготовки к сессии совета коллективной безопасности, а также о текущей деятельности организации.