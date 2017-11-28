Полонский соберет электронные подписи за выдвижение на пост президента

МОСКВА, 28 ноября — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, намерен провести сбор электронных подписей в поддержку своего выдвижения, этот процесс, по его словам, ляжет в основу международной конвенции "Человек — искусственный интеллект".

Очередные выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

"Сбор электронных подписей в поддержку моего выдвижения станет основой международной конвенции "Человек — искусственный интеллект", — заявил Полонский РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что международные консультации на эту тему уже проводятся.

"Конвенция "Человек — искусственный интеллект" должна опираться на международные правовые формы регулирования. Гражданские права и свободы, защищаемые платформой блокчейн, должны быть гарантированы ООН", — пояснил бизнесмен.

Начальник штаба Полонского Максим Шингаркин подтвердил, что сбор электронных подписей будет проводиться с опорой на законодательство РФ. "Опираясь на российское законодательство, мы готовимся собирать электронные подписи в поддержку нашего кандидата", — сказал Шингаркин.