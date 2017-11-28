Нарышкин рассказал о визите в Израиль

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил журналистам, что посетил Израиль и Палестину.

"Я был в Израиле и в Палестине", — сказал он.

Нарышкин ранее посетил Палестину, где обсудил с местными коллегами проблематику борьбы с терроризмом и необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Как сообщил в пятницу РИА Новости российский дипломат, визит Нарышкина в город Рамаллах на Западном берегу реки Иордан состоялся накануне и включал также встречу с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.