Организатор блокады Крыма лишился основных активов в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов из-за долгов лишился основной части российских активов, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

По его словам, бизнесмен задолжал свыше миллиарда рублей крупным российским банкам, в их числе Сбербанку и "Пересвету".

"Активы Ислямова, в том числе в Москве, а также земля и недвижимость в Крыму начали распродаваться на аукционе для погашения долгов по кредитам. Часть еще реализуется, но основная – уже приобрела новых собственников", — сказал Бальбек.

Депутат подчеркнул, что имущество выкупили по цене значительно ниже рыночной.

По его мнению, Ислямов покинул Крым не по политическим убеждениям, а стремясь укрыться на Украине от обязательств по кредитам.

Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, однако был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. Позднее Ислямову предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Также он стал фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило после создания вооруженного батальона на юге Украины у границ Крыма.