В ГД внесли проект о выдвижении в сенаторы депутатов из федерального списка

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Лебедев и зампредседателя этой фракции Ярослав Нилов внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, в котором предлагается не распространять действие "ценза оседлости" на кандидатов в сенаторы, которые являлись депутатами Госдумы из федеральной части списка в момент выборов в Заксобрание или на пост главы региона РФ.

Поправки предлагается внести в закон о порядке формирования Совета Федерации.

Согласно действующей норме, кандидатами в члены Совета Федерации может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего региона РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению.

"Законопроектом предлагается установить, чтобы требования части 1 статьи 2 федерального закона № 229-ФЗ не распространялись на кандидата для наделения его полномочиями члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, который на день голосования на выборах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ или на день голосования при выборах ….высшего должностного лица субъекта РФ является депутатом Государственной Думы ФС РФ, входившим в качестве кандидата в депутаты не только в региональную группу кандидатов федерального списка кандидатов, но и в общефедеральную часть федерального списка кандидатов", — говорится в пояснительной записке.