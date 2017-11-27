"Остается на посту": Кремль отреагировал на слова Кадырова об отставке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Кремле прокомментировали слова Рамзана Кадырова о желании уйти в отставку. По словам Дмитрия Пескова, глава Чечни остается на своем посту.

"Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что он является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. И в данном случае имеет намерение продолжать работать там и так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил. Рамзан продолжает оставаться действующим главой республики", — сказал пресс-секретарь президента.

Нет конкурентов

Заявление Кадырова также прокомментировали в Госдуме и Общественной палате.

Так, по словам председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП Владислава Гриба, у главы Чечни нет конкурентов в республике по степени влияния, и в отставку он в ближайшие годы не уйдет.

"Я уверен, что Рамзан Кадыров никуда не уйдет и уходить в ближайшие годы не собирается… Когда возникает вопрос, кто приемники, возникает ряд кандидатур. Наверно, сложно представить их неким гарантом стабильности в Чечне… Те, кто являются сейчас близкими сторонниками Рамзана Кадырова, вряд ли кто-нибудь из них даже вслух будет высказывать предположение о том, что он может занять его место", — заявил Гриб РИА Новости.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, представляющий в парламенте Чеченскую Республику, отметил, в свою очередь, что будущее Чечни невозможно без её нынешнего главы.

"Нет, я даже не могу подумать о том, что Рамзан Ахматович может уйти. Он не просто работает, он идёт по пути Ахмата-Хаджи Кадырова, и за ним будущее чеченского народа, без Рамзана Ахматовича это невозможно. Поэтому дай ему, Всевышний, долгих лет жизни", — заявил Делимханов РИА Новости.

По его словам, достойных людей и соратников в окружении Кадырова достаточно, "но никто из них не сможет возглавлять республику и нести эту тяжёлую ношу".

Почему Кадыров хочет уйти в отставку

О желании уйти в отставку Кадыров рассказал в воскресенье в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1". По словам главы чеченской республики, для этого пришло время.

Кадыров отметил, что уход в отставку — его мечта, потому что управлять регионом и нести ответственность за народ и республику перед руководством государства очень сложно.

Глава Чечни добавил, что не устал и готов продолжать служить России, однако считает, что сейчас республике нужен другой тип руководителя.

"Когда-то нужны были такие, как я — чтобы воевать, навести порядок. А у нас сегодня порядок, почитание, понимание в обществе, в России. В первую очередь, что признают нас как граждан России. Я считаю, что у нас пришло время сделать изменения и в Чеченской Республике", — сказал глава региона.

Говоря о возможном преемнике лидер Чечни заявил, что решение по этому вопросу — прерогатива руководства и граждан страны.

"Если меня спросят, кого вы хотите — есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязательства, обязанности на высшем уровне. А так это — как решат. Мы полагаем, а там располагают", — сказал он.

Не первое высказывание

Это не первое высказывание Кадырова о готовности уйти в отставку. В 2014 году он говорил о том, что планирует просить президента отпустить его с должности главы Чечни воевать на Донбасс. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что подобного обращения в Кремль не поступало.

В 2015 году в эфире радиостанции "Говорит Москва" Кадыров сообщил, что неоднократно просил об отставке и готов покинуть пост в любое время.

В феврале 2016 года перед выборами главы Чечни Кадыров заявлял, что не собирается баллотироваться на этот пост и готов передать власть преемнику из своей команды. В июле 2017 года в Telegram Кадыров писал о том, что готов добровольно сложить с себя полномочия, чтобы охранять мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.