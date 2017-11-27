В СФ готовы внимательно рассмотреть поправки СПЧ к закону о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству готов внимательно рассмотреть предложения по совершенствованию закона о СМИ-иноагентах, если они будут сформулированы в виде поправок, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Совет Федерации продолжит диалог с СПЧ по закону о СМИ-иноагентах. У нас хороший рабочий контакт с Советом, и все предложения СПЧ, если они будут сформулированы в виде поправок, будут внимательно рассмотрены нашим комитетом", — сказал Клишас.
Ранее Совет по правам человека при президенте призывал Совфед отклонить закон и отправить его на доработку в Госдуму. СПЧ заявил о нарушении процедуры при принятии документа и указал на неопределенность формулировок, которые якобы позволят применять закон ко всем СМИ. Как говорил глава СПЧ Михаил Федотов, заключение правозащитников нацелено на то, чтобы сделать юридически безукоризненным российский ответ на действия американского минюста в отношении телеканала RT, сама необходимость ответных мер в СПЧ сомнений не вызывает.