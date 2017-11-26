Правозащитники призвали закрепить в законе общественный контроль на выборах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Участники Всероссийского съезда в защиту прав человека проголосовали за положения резолюции, в которых они отмечают важность законодательного закрепления института наблюдения от общественных объединений на выборах.

Съезд в защиту прав человека по инициативе ведущих правозащитных организаций страны проходит в воскресенье в Москве в гостинице "Космос", участники обсуждают основные угрозы и негативные тенденции в сфере прав человека. По итогам дискуссии будут выработаны рекомендации власти и обществу о соблюдении конституционных норм в данной области.

"Важно… создать условия для общественного наблюдения на выборах, в частности, законодательно закрепить институт наблюдения от общественных объединений", — следует из текста резолюции.

Член Московской Хельсинской группы (МХГ) Лилия Шибанова также призвала правозащитников принимать участие в наблюдении за будущими выборами, в том числе и на федеральном уровне.

"Нам бы хотелось, конечно, обратиться ко всем вам… с призывом, что наблюдать на выборах, наблюдать за бюджетами, наблюдать за решениями судов — это наша с вами обязанность правозащитного сообщества, просто это наш гражданский долг. Поэтому в ближайшие выборы, те, которые проходят в регионах, а они проходят каждое воскресенье, и, конечно, в ближайшую федеральную кампанию мы призываем всех вас участвовать в этом наблюдении", — сказала она.